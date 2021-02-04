Счетная палата запланировала сотни проверок на 2021 год

В 2021 году Счетная палата проведет более 400 проверок. В том числе они коснутся реализации национальных проектов — как на федеральном уровне, так и в регионах — и социальной поддержки россиян.

План проверок на текущий год надзорное ведомство опубликовало на своем официальном сайте. Его основными направлениями станут антикризисные меры и соцподдержка граждан.

«Всего в этом году запланировано 414 мероприятий», — уточнили в Счетной палате.

Специалистам также предстоит оценить борьбу с пандемией COVID-19, траты из Фонда национального благосостояния России и госзаймы.

Внимание уделят реализации национальных проектов, господдержке ипотеки и жилищного строительства, госдолгу регионов и перспективам по его оптимизации. Проверят и налоговый потенциал 12 дотационных регионов.

Грядут проверки институтов развития, среди которых — Российский фонд прямых инвестиций и ВЭБ. В план включена инспекция газификации регионов и программы развития «Газпрома».

Эффективность выделенных субсидий ВГТРК, ОТР и «Российской газете» в Счетной палате тоже оценят, как и то, как в Минобороны тратят бюджетные деньги.