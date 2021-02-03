В Счетной палате поддержали появление продовольственных сертификатов в России
Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на директора департамента Счетной палаты Ольгу Самарину. Ее заявление прозвучало в рамках круглого стола «Обеспечение доступности продовольствия для малоимущих граждан».
«Мы рассматриваем продовольственный сертификат как возможность комбинирования различных видов помощи. Как денежных выплат, которые потом будут конвертироваться в продовольствие», — отметила она.
По словам директора департамента, это позволит малоимущим семьям самим решать, какие продукты им нужны в данный момент.
Самарина отметила, что семьи разные, люди разные, традиции по стране отличаются, в том числе и продовольственного потребления. Именно поэтому департамент считает, что лучше было бы сделать продуктовый сертификат.
«Переход к подобного рода социальной помощи никак нельзя рассматривать как оценку провальной социальной политики. Наоборот, люди должны понимать, чем государство их поддержит», — обратила внимание она.