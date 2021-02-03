В Счетной палате поддержали появление продовольственных сертификатов в России

Среди возможных антикризисных мер Счетная палата рассматривает возможность использования продовольственных сертификатов. Это позволит оказывать помощь нуждающимся семьям.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на директора департамента Счетной палаты Ольгу Самарину. Ее заявление прозвучало в рамках круглого стола «Обеспечение доступности продовольствия для малоимущих граждан».

«Мы рассматриваем продовольственный сертификат как возможность комбинирования различных видов помощи. Как денежных выплат, которые потом будут конвертироваться в продовольствие», — отметила она.

По словам директора департамента, это позволит малоимущим семьям самим решать, какие продукты им нужны в данный момент.

Самарина отметила, что семьи разные, люди разные, традиции по стране отличаются, в том числе и продовольственного потребления. Именно поэтому департамент считает, что лучше было бы сделать продуктовый сертификат.

«Переход к подобного рода социальной помощи никак нельзя рассматривать как оценку провальной социальной политики. Наоборот, люди должны понимать, чем государство их поддержит», — обратила внимание она.