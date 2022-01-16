Соратник Меркель предупредил об опасности отключения России от SWIFT

Возможное ограничение доступа России к международной межбанковской системе SWIFT может стать «атомной бомбой» для мирового рынка. Такое мнение агентству DPA высказал назначенный председатель немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц.

Политик призвал «не трогать» систему.

«Ставить под сомнение SWIFT — это может иметь эффект атомной бомбы для рынков капитала, а также товаров и услуг», — сказал он.

По мнению Мерца, в случае отключения РФ от SWIFT спад ощутят все экономики, включая немецкую. Кроме того, тотально пострадает мировая торговля.

«Мы нанесем себе значительный вред как сильной экспортной державе», — подчеркнул глава ХДС.

Запад в последнее время неоднократно заявлял о возможных жестких санкциях в отношении России, если она допустит эскалацию в отношении Украины. В числе возможных мер озвучивалась, в том числе, возможность отключения РФ от системы SWIFT.

Член комитета Сената по иностранным делам Марко Рубио выступил с собственным проектом антироссийских ограничений. Если в отношении Украины со стороны России проявится агрессия, сенатор предложил ввести ограничительные меры против ведущих официальных лиц страны. В список он включил президента РФ Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и министра обороны Сергея Шойгу.

Также сенатор коснулся и давних угроз отключить страну от международной системы платежей SWIFT. Если SWIFT не прекратит сотрудничать с российскими клиентами, то санкции введут и против нее самой. Рубио также выступил за санкции против газопровода «Северный поток — 2».