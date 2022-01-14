Американский сенатор предложил собственный проект санкций против России

Сенаторы США продолжают обсуждать возможные санкции в отношении России, которые грозятся ввести в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Член комитета Сената по иностранным делам Марко Рубио выступил с собственным проектом антироссийских ограничений.

Республиканец Рубио представил собственную альтернативу санкциям, разработанным Демократической партией США. Документ, который он обнародовал, получил название «Закон о сдерживании авторитарных военных действий 2022», сообщил ТАСС.

Если в отношении Украины со стороны России проявится агрессия, сенатор предлагает ввести ограничительные меры против ведущих официальных лиц страны. В список он включил президента РФ Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и министра обороны Сергея Шойгу.

Рубио считает, что им необходимо запретить въезд в США и заморозить все активы в американских банках. Сенатор отметил, что предложенные им санкции должны коснуться также крупнейших бизнесменов России, однако не стал уточнять, о ком именно идет речь.

В версии Рубио вводится полный запрет на сделки с российскими энергетическими, финансовыми, горнодобывающими, аэрокосмическими компаниями. Также сенатор коснулся и давних угроз отключить страну от международной системы платежей SWIFT. Если она не прекратит сотрудничать с российскими клиентами, то санкции введут и против нее самой. Рубио также выступил за санкции против газопровода «Северный поток — 2».

Он отдельно отметил, что президент США Джо Байден до конца не осознает необходимость продемонстрировать силу Соединенных Штатов по всему миру. Поэтому и нужно принять разработанный Рубио законопроект.