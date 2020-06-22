«Останутся только маски»: с июля в Подмосковье снимут почти все ограничения из-за COVID-19

Коронавирусная инфекция постепенно уходит из Подмосковья. Вместе с этим перестают действовать и ограничительные меры. Уже в июле власти попросят жителей региона соблюдать лишь одно правило: носить в определенных местах маски.

«Что касается COVID-19, то он медленно, но верно уходит. Мы видим благоприятную обстановку, и поэтому, по сути, снимаем все ограничения, открываем все торговые центры с 25-го числа, с 1 июля будут работать все спортивные сооружения. А дальше останутся только маски — их ношение в общественных местах крайне важно», — заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Глава региона напомнил, что 24 июня состоится парад Победы на Красной площади, а спустя неделю — общероссийское голосование по Конституции РФ. Он призвал всех прийти и проголосовать. Это можно сделать максимально удобно.

«Или к вам придут, или можно будет выйти во двор и отдать свой голос. Для нас Конституция — основной закон, и важны социальные гарантии, развитие экономики. Ценность семьи для нас имеет приоритетное значение, но, на мой взгляд, самое главное — что у нас есть президент: гарант стабильности, гарант развития и реализации тех масштабных проектов, которые видит каждый город Подмосковья. Поэтому хочу попросить вас всех найти время, желание, прийти и отдать свой голос», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Высказать свое мнение в Подмосковье можно будет с 25 июня по 1 июля включительно. Голосовать разрешают на дому, на своем или другом избирательном участке. Также жителям региона дали возможность вызвать передвижной пункт в отдаленный СНТ.