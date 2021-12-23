Путин рассказал о сохранении рабочих мест в пострадавших от пандемии отраслях

Правительство России сделало все, чтобы сохранить рабочие места в пострадавших от пандемии отраслях экономики. За два года на эти цели направили почти 5,5% ВВП. Такие данные привел на пресс-конференции президент страны Владимир Путин.

Российский лидер подчеркнул, что финансовую поддержку получили люди с небольшими доходами, которые оказались в сложном положении. Особенно это молодые семьи, где воспитываются дети.

«Даже в условиях пандемии, когда мы выстраивали работу по поддержке наиболее пострадавших отраслей экономики, а это 4,5% ВВП в прошлом году и в этом году почти 1% ВВП — почти 5,5% ВВП. Мы же не просто деньги выдавали абы кому. <…> Все нацеливали на сохранение рабочих мест, поддержку людей с небольшими доходами, уязвимыми в этой ситуации — это прежде всего молодые семьи с детьми», — заявил президент.

Российский лидер отметил, что в прошлом году власти направили 4,5 триллиона рублей, на прямую поддержку людей или их бизнеса. Предприниматели получали средства, чтобы они сохранили рабочие места и могли выплачивать зарплаты сотрудникам.

«Без всяких сомнений, бюджет можно назвать бюджетом социальной направленности», — подчеркнул президент.

Путин отметил, что на сегодняшний день уровень безработицы в России оказался ниже, чем до начала пандемии. Если ранее он был 4,6-4,7%, то сейчас составляет 4,3%. Это хороший показатель работы экономики в целом, заметил глава государства.