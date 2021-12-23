Путин рассказал, как экономика России пережила коронавирус

Экономика России, столкнувшись с вызовами пандемии коронавируса и необходимыми ограничениями, оказалась более мобилизованной и готовой к таким шокам, чем многие другие развитые экономики мира. Об этом заявил президент Владимир Путин.

«У нас уровень спада экономики составил 3%, что гораздо ниже, чем во многих ведущих экономиках мира, и мы восстановились гораздо быстрее, чем другие страны», — сказал глава государства в ходе большой пресс-конференции в Манеже.

Путин отметил, что рост ВВП в этом году ожидается на уровне 4,5%. Он указал на хороший темп роста промышленного производства в 5%, в сфере переработки он составляет 5%.

«Хорошие показатели в стройке, рекордные — 90 миллионов квадратных метров. Впервые такой результат достигнут в новейшей истории России», — сообщил президент.

Начала расти среднемесячная зарплата в реальном выражении. Если ранее был минус 2%, то в этом году ожидается рост, инфляция прогнозируется на уровне 8%, уточнил глава государства.

«Это гораздо больше, чем прогнозировали, но все равно рост реальный, за вычетом инфляционных расходов, все-таки 4,1%. По году будет, ожидают специалисты, 3,5% рост реальных доходов», — пояснил он.

Путин добавил, что рост зарплаты наблюдается не у всех категорий граждан, это средний показатель. «Мы вынуждены средними цифрами оперировать, чтобы были определенные ориентиры», — уточнил президент.

Уровень безработицы, по данным президента, упал ниже допандемийного. Если ранее он был 4,6-4,7%, то сейчас составляет 4,3%. Это хороший показатель работы экономики в целом, заметил глава государства.

«Сальдо торгового баланса в прошлом году было 94 миллиардов, но сейчас 184 миллиарда. Государственный внешний долг сократился, минимальные значения в мире где-то 4%.Международные резервы подросли, стало 625,5 миллиарда», — подчеркнул он.

По мнению президента, работа правительства и ЦБ РФ заслуживает удовлетворительной оценки.

Также Путин указал на беспокойство, которое вызывает сокращение продолжительности жизни в стране. «Было 71,5 года, стал 71 год. Это один из результатов коронавирусной инфекции», — констатировал он.

Глава государства подчеркнул, что сейчас борьба с коронавирусом продолжается. Российские специалисты знают об опасностях распространения нового штамма «омикрон».

«Группа наших ученых находится в ЮАР, где он был обнаружен, они там работают успешно. Хочу поблагодарить коллег из Южной Африки», — добавил Путин.