Собянин предсказал серьезные испытания из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал готовиться к серьезным испытаниям, который ждут жителей столицы из-за пандемии коронавируса. По его словам, пик заболеваемости еще не наступил.

Об этом мэр Москвы сообщил в интервью РИА «Новости».

«Знаете, прогнозы — дело неблагодарное, особенно в такой среде, как разговоры по поводу пандемии и распространения вируса и так далее. Сколько ученых, сколько инфекционистов, столько и прогнозов различного рода. Поэтому самый лучший прогноз для нас — это 100% все, что мы можем сегодня сделать, — сделать», — сказал Собянин.

Он перечислил максимальные действия — тестирование, подготовка медицинской системы и контроль за самоизоляцией, соблюдение баланса санитарных мер и экономических, и минимальные — передвижения по городу.

Единственный прогноз, который он решил сделать от себя лично — городу предстоит серьезное испытание, и к нему надо готовиться. Собянин подчеркнул, что столица находится, скорее всего, у подножия пика заболеваемости.

В связи с пандемией коронавируса московские власти при поддержке РПЦ до окончания режима повышенной готовности закрыли для посещения кладбища. Разрешены только церемонии погребения и участие в похоронах.