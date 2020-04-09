Кладбища Москвы закрыли для посещения

Московские кладбища закрыли для посещения. Попасть туда можно будет только для участия в похоронах или оформления услуг по погребению. В РПЦ это решение поддерживают.

«Прошу вас, дорогие мои, правильно понять мое решение. Сегодня я подписал указ о временном порядке посещения московских кладбищ. До окончания режима повышенной готовности они будут открыты только для оформления услуг по погребению и участия в похоронах умерших», — написал мэр Москвы Сергей Собянин в блоге.

Столичный градоначальник объяснил свое решение тем, что число заболевших СОVID-19 в Москве превысило шесть тысяч, и риск заражения коронавирусом очень велик. Собянин обратил внимание на то, что кладбища чаще всего посещают люди в возрасте, а именно они находятся в группе риска.

Сергей Собянин поделился тем, что в прошлом году он похоронил маму, и сам собирался на Вербное воскресенье поехать к ней на могилу.

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда поддержал решение московских властей. Он напомнил, что посещение кладбищ на Пасху не является церковной традицией, ведь это время радости, а не скорби.

«Просим наших собратьев по вере, привыкших поминать своих близких на кладбищах в день Пасхи, не расстраиваться, что такая возможность не представится 19 апреля в этом году», — написал Легойда в Telegram-канале.

В Москве с 29 марта ввели режим изоляции, согласно которому жителям города нельзя выходить из дома без обоснованной причины. Кроме того, в столице закрыли места массового скопления людей.