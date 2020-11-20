Собянин назвал действенными ограничения по COVID-19 в Москве

Ограничительные меры, введенные в столице, чтобы снизить распространение коронавируса, дают результат. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин.

Чиновник перечислил «неприятные решения по ограничению деятельности в городе».

«Это связано и с ночными клубами, заведениями, переходом на дистанционное обучение высших учебных заведений, техникумов, колледжей, и с продлением сроков дистанционного обучения старшеклассников», — привел его слова «Интерфакс».

Мэр подчеркнул, что «эти меры все равно дают свой результат».

20 ноября в Москве был поставлен абсолютный рекорд по числу новых выявленных случаев COVID-19. За сутки заразились 6902 человека. Предыдущий максимум отмечался в начале мая — 6703 положительных тестов.

Следом за столицей идет Санкт-Петербург — там за сутки заболели 2394 человека. В целом по стране число новых заразившихся впервые превысило 24 тысячи человек.

Днем ранее в Москве от коронавирусной инфекции умерли 77 пациентов. Всего в столице проходят лечение 137,5 тысячи больных с коронавирусом, на всей территории России — 453 тысячи.