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    20 ноября 2020, 20:44

    Собянин назвал действенными ограничения по COVID-19 в Москве

    Кирилл Фролов

    Ограничительные меры, введенные в столице, чтобы снизить распространение коронавируса, дают результат. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин.
    Собянин назвал действенными ограничения по COVID-19 в Москве

    Чиновник перечислил «неприятные решения по ограничению деятельности в городе».

    «Это связано и с ночными клубами, заведениями, переходом на дистанционное обучение высших учебных заведений, техникумов, колледжей, и с продлением сроков дистанционного обучения старшеклассников», — привел его слова «Интерфакс».

    Мэр подчеркнул, что «эти меры все равно дают свой результат».

    20 ноября в Москве был поставлен абсолютный рекорд по числу новых выявленных случаев COVID-19. За сутки заразились 6902 человека. Предыдущий максимум отмечался в начале мая — 6703 положительных тестов.

    Следом за столицей идет Санкт-Петербург — там за сутки заболели 2394 человека. В целом по стране число новых заразившихся впервые превысило 24 тысячи человек.

    Днем ранее в Москве от коронавирусной инфекции умерли 77 пациентов. Всего в столице проходят лечение 137,5 тысячи больных с коронавирусом, на всей территории России — 453 тысячи.