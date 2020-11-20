Число заболевших COVID-19 за сутки впервые превысило 24 тысячи человек

За последние сутки зафиксировано 24 318 россиян, заразившихся коронавирусом. Это рекордный показатель за все время пандемии.

Заболевших COVID-19 обнаружили во всех 85 регионах страны. Почти четверть из общего числа зараженных не имеют клинических проявлений болезни, сообщает оперативный штаб. Больше всего заболевших обнаружили в Москве — 6902 человека. За столицей идет Санкт-Петербург — в городе за сутки заболели 2394 человека. Общее число заразившихся россиян за все время пандемии достигло 2 039 926 человек.

Также за последние сутки из больниц выписались 24 758 человек — больше, чем заразились. Больше всего выздоровевших в Москве — 5836 жителей столицы смогли избавиться от COVID-19. На втором месте Санкт-Петербург. Там 1229 человек вылечились от коронавирусной инфекции. На третьем — Московская область: в регионе от болезни избавились 525 пациентов. Всего за время распространения коронавируса по стране переболели уже 1 551 414 человек.

От коронавирусной инфекции умер 461 житель России за сутки. За всю пандемию скончались 35 311 человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что скоро пандемия коронавируса будет побеждена. Осталось еще немного потерпеть.