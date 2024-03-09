09 марта 2024, 02:53
Снос памятника дивизии СС «Галичина» назвали первым шагом к ликвидации нацизма в Канаде
МИД России: снос памятника дивизии СС в Оквилле стал началом ликвидации нацизма
МИД России отреагировал на снос памятника дивизии СС «Галичина»* в канадском городе Оквилл. В ведомстве назвали это первым шагом к ликвидации наследия украинских нацистов в Канаде. Министерство опубликовало пост в Telegram-канале.
«Снос памятника эсэсовцам в Канаде стал первым шагом на пути к ликвидации наследия украинских нацистов в этой стране», сказано в сообщении.
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В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что лучшим доказательством стремления Канады дистанцироваться от нацистского прошлого Украины станет демонтаж остальных монументов нацистов.
Памятник дивизии СС «Галичина»* располагался на кладбище Оквилла. Его установили в 1988 году в честь участников боев под Бродами в 1944 году.
* Подразделение СС, которое признано Нюрнбергским трибуналом преступной организацией.
Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.
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