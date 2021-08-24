Цены на бензин предложили снизить путем новых реформ

С начала 2021 года розничные цены на бензин поднялись почти на три рубля. Такого подорожания не было с конца 2018 года. Оптовые цены в начале августа немного снизились, но розничные продолжают расти. Некоторые участники отрасли предложили реформировать работу топливного рынка.

В Минфине и Минэнерго России изданию «Российская газета» сообщили, что вопрос о коррекции демпфирующего механизма не рассматривается. Он позволяет удерживать цены в России ниже мирового уровня, снижая влияние колебаний котировок нефти и нефтепродуктов внутри страны.

Демпфер удерживает оптовые цены, что позволяет сохранять доходность в розничном сегменте. Поэтому цены на АЗС растут, не превышая инфляцию. Это доказывает эффективность механизма. Возможно, рост цен на бензин впишется в рамки годовой инфляции. Банк России ожидает 5,7-6,2%.

По мнению генерального директора ИГ «Петромаркет» Ивана Хомутова, корректировки демпфера связана не с ростом розничных цен. Он носит довольно скромный характер. Решающую роль играет убыточность торговли топливами на АЗС.

Хомутов сообщил, что по состоянию на 20 августа, чистая маржа торговли АИ-92 на АЗС составляет минус 2,5 рубля за литр. В минусе АИ-95 и дизельное топливо — 1,2 и 0,1 рубля за литр соответственно. Причиной является высокая оптовая цена. Автозаправки вынуждены покупать топливо по ценам, не обеспечивающим даже нулевую прибыль. Решить проблему, по мнению эксперта, можно или повышением розничных цен или понижением оптовых цен.

По рекомендациям Минэнерго и Федеральной антимонопольной службы России объем продаж бензина и дизельного топлива на бирже временно повысят. Мера будет способствовать сдерживанию цен на топливо.