Россиянам пообещали снижение цен на бензин осенью

Объем продаж бензина и дизельного топлива на бирже временно повысят по рекомендации министерства энергетики и Федеральной антимонопольной службы. Меры, по мнению экспертов, будут способствовать сдерживанию топливных цен.

Предложение двух ведомств, пояснила газета «Известия», касается продаж топлива в третьем квартале года. Их рекомендовали увеличить на один процентный пункт.

Ежедневно реализовывать нефтепродукты должны через биржу, причем минимум в 12% от объема производства для автомобильного бензина и 8,5% — для дизельного топлива.

Основной причиной роста цен специалисты назвали высокий нетбэк — ценовой ориентир для нефтедобывающих и перерабатывающих компаний, у которых есть возможность отправлять свою продукцию на экспорт. Нехватка топлива не влияет на ситуацию.

Когда в июле цены на бирже оказались на уровне текущего максимума, Минэнерго выступило с инициативой запретить экспортировать бензин. Компенсировать в полной мере разницу между нетбэком и биржевой ценой демпфирующий механизм не сможет. Но если предложение на бирже серьезно превысит спрос и цены начнут падать, то на внебиржевом рынке их снижение тоже станет заметным.

Временного снижения оптовой цены на топливо внутри страны эксперты ждут после поступления новых объемов предложения. Это должно произойти до конца октября. Ситуация станет более сбалансированной.