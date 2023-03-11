Власть 11 марта 2023, 15:29 «Снаряды будут не нужны». Пригожин заявил о намерении стать президентом Украины Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин объявил о планах участвовать в выборах президента Украины РИА «Новости»

Читать 360tv в

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что намерен принять участие в выборах президента Украины-2024. Видеообращение предпринимателя опубликовал в своем Telegram-канале военкор Александр Симонов.

Пригожин сделал заявление, которое «поразит всех россиян и весь мир». По словам самого предпринимателя, он совершил «политический каминг-аут».

Реклама

«Я принял решение в 2024 году баллотироваться в президенты Украины. Буду конкурировать на этом посту с [Петром — экс-главой государства — прим. ред.] Порошенко и [президент страны Владимир] Зеленским», — подчеркнул Пригожин.

Реклама

Он уточнил — если ему удастся выиграть президентскую гонку, то тогда «все будет хорошо» и «снаряды будут не нужны». Во время записи видеообращения в Артемовске были слышны выстрелы и взрывы. По словам Пригожина, если в него все-таки прилетит снаряд, президентом Украины останется Зеленский.

«Стрелять надо точно», — отметил основатель ЧВК после очередного взрыва.

ВС России проводят наступление в районе Артемовска. Евгений Пригожин сообщил, что бойцы «Вагнера» взяли под контроль восточную часть города.