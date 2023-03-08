Важное 08 марта 2023, 09:00 ВС России взяли под контроль всю восточную часть Артемовска Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин: ВС РФ взяли под контроль восточную часть Артемовска РИА «Новости»

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Российские войска контролирутют всю восточную часть Артемовска, заявил глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Информация появилась в Telegram-канале «Пресс-служба Пригожина».

«Подразделения ЧВК „Вагнер“ контролируют всю восточную часть Бахмута (украинское название Артемовска — прим. ред.). Все, что восточнее реки Бахмутка, полностью находится под контролем ЧВК „Вагнер“. Можно об этом сообщить», — рассказал Пригожин.

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В Артемовске идут ожесточенные бои. Украина не желает сдавать город, понимая, что его освобождение российской армией откроет ей путь к ключевым городам Донбасса, в том числе Краматорску и Славянску. При этом ВСУ несут огромные потери и малыми группами все же покидают Артемовск по проселочным дорогам.

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Появилась информация о том, что украинские войска создали четыре группировки вокруг города, чтобы не позволить вагнеровцам окружить его полностью, но едва ли это изменит ход битвы.

Накануне стало известно, что российские силы контролируют уже почти половину Артемовска.