СМИ: врио главы Белгородской области станет Денис Буцаев

Денис Буцаев окончил юридический факультет Московского государственного юридического университета им. О. Е. Кутафина. Свою карьеру она начинал в представительствах крупных IT-компаний IBM и Hewlett Packard.

После он занимал должности члена экспертного совета при председателе Совета федерации, советника губернатора Московской области, министра инвестиций и инноваций региона.

Буцаев с 2018 года был генеральным директором госкомпании «Российский экологический оператор» (РЭО).

Ранее сообщалось, что губернатор Белгородской области Евгений Савченко досрочно ушел в отставку. Он был лидером по сроку пребывания на посту главы региона в России, а также последним губернатором, который вступил в эту должность при президенте Борисе Ельцине.

Савченко занимал пост руководителя Белгородской области с 18 декабря 1993 года. По его словам, он принял решение о досрочном уходе со своего поста в связи с избранием его депутатом Белгородской областной думы.