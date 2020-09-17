Сам глава региона заявил, что принял решение досрочно покинуть пост в связи с избранием его депутатом Белгородской областной Думы.

Заявление о досрочном уходе с поста губернатора Евгений Савченко отправил на имя президента России Владимира Путина.

В ближайший вторник, 22 сентября, на первом заседании Белгородской городской Думы, депутаты рассмотрят вопрос о назначении Евгения Савченко сенатором в Совет Федерации от региона.