Глава Белгородской области ушел в отставку. Он — последний «ельцинский» губернатор
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко досрочно ушел в отставку. Об этом заявили в пресс-службе правительства региона.
Сам глава региона заявил, что принял решение досрочно покинуть пост в связи с избранием его депутатом Белгородской областной Думы.
Заявление о досрочном уходе с поста губернатора Евгений Савченко отправил на имя президента России Владимира Путина.
В ближайший вторник, 22 сентября, на первом заседании Белгородской городской Думы, депутаты рассмотрят вопрос о назначении Евгения Савченко сенатором в Совет Федерации от региона.