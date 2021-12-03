СМИ узнали возможную дату встречи Путина и Байдена

Встреча президентов Владимира Путина и Джо Байдена может состояться 7 декабря, но окончательного назначения еще не было. Об этом сообщили «Коммерсанту» его источники.

Скорее всего, общаться главы государств будут по видеосвязи.

Ранее 2 декабря состоялась встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Находясь с Стокгольме на полях заседания ОБСЕ, они обсудили ситуацию с работой посольств России и США, затронули темы нормализации кризиса на юго-востоке Украины и возобновления иранской ядерной сделки.

По итогам встречи Лавров заявил о возможности восстановления российско-американского диалога по Украине. По его словам, Москва могла бы объединиться с Вашингтоном для урегулирования кризиса в рамках «нормандского формата» переговоров.

Впрочем, Лавров предупредил Блинкена о том, что втягивание Украины в американские геополитические игры может привести к серьезному конфликту. По его словам, Москва будет вынуждена принять ответные меры с целью выправить военно-стратегический баланс.