Лавров предупредил Блинкена о невмешательстве Украины в «игры» США

Состоялись 40-минутные переговоры между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном. Главной темой стала Украина и ее привязанность к американской геополитике, передала RT.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров предупредил госсекретаря США Энтони Блинкена о том, к чему может привести втягивание Украины в американские геополитические игры.

«Подчеркнуто, что… втягивание Украины в геополитические игры США на фоне развертывания сил НАТО в непосредственной близости от наших границ будет иметь самые серьезные последствия», — сказал он в ходе встречи на полях заседания ОБСЕ в Стокгольме.

По его словам, Москва будет вынуждена принять ответные меры с целью выправить военно-стратегический баланс.

Впрочем, Лавров выразил заинтересованность Кремля в общих усилиях с США с целью урегулировать кризис на Украине. Сам Блинкен отметил, что в Соединенных Штатах поддерживают выполнение Минских соглашений как путь к снятию «украинской напряженности».

В то же время Соединенные Штаты будут готовы действовать, если Россия свернет с дипломатического пути и предпримет вторжение на Украину, заявлял ранее Блинкен.