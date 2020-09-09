СМИ узнали, когда Лукашенко приедет в Москву

Президент Белоруссии Александр Лукашенко может приехать в Москву с визитом уже на следующей неделе. СМИ пишут, что в администрации главы государства идут соответствующие приготовления.

Примерную дату приезда Лукашенко озвучил Telegram-канал «Пул Первого», заметив, что называлось «много разных дат и „ближайших дней“».

«В президентском окружении разговоры о следующей неделе. И все приметы конкретной подготовки», — говорится в сообщении.

По информации РИА «Новости», это произойдет 14 сентября.

Ранее в Кремле перечислили темы, которые российский лидер Владимир Путин намерен обсудить со своим коллегой из Белоруссии. На встрече поднимут целый ряд вопросов, в том числе реструктуризацию государственного долга Минска перед Москвой.

В Кремле подчеркнули, что в непростые для соседней республики дни запланированное общение становится более актуальным и важным.

Официально о дате встречи глав двух государств пока не сообщалось. В российском МИД заявили, что она состоится в ближайшие две недели. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин уже побывал в Минске 3 сентября.