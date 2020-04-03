СМИ: Россия полностью приостановит авиасообщение с миром

В ночь с 3 на 4 апреля Россия может приостановить авиарейсы для возвращения сограждан и иностранцев на родин. По данным источникам «Интерфакса» об этом сообщила Росавиация. Еще один источник в отрасли подтвердил эту информацию.

Официального подтверждения из Росавиации пока нет. На этой неделе РФ сократила количество международных рейсов для тщательной проверки на заражение коронавирусом всех, кто прилетает из-за рубежа. Об этом ранее сообщил министр транспорта России Евгений Дитрих.

В пятницу, 3 апреля, более 300 россиян вернулись домой из Латинской Америки. Они прилетели одним рейсом из Перу. Людей собирали по всем странам континента. Лайнер авиакомпании AZUR air сначала забрал соотечественников из Рио-де-Жанейро, а потом вылетел в Лиму, где возвращения на родину ждала вторая группа россиян. Самолет привез 314 человек, в том числе одного ребенка.

Россия ранее приостановила все полеты кроме чартеров для вывоза россиян и прямых рейсов до столиц. В мире бушует пандемия коронавируса из-за которой многие страны приостановили международное авиасообщение. По последним данным, 2019-nCoV заразились уже более миллиона человек.