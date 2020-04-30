СМИ раскрыли причину смерти главы Ставрополя

Мэр Ставрополя Андрей Джатдоев ушел из жизни в возрасте 57 лет. Его смерть никак не связана с коронавирусом. Причина могла скрываться в сердечно-сосудистой системе.

«Его смерть не связана с коронавирусом, вероятно, причина в проблемах с сердечно-сосудистой системой», — сообщил РИА «Новости» знакомый с ситуацией источник.

Собеседник агентства добавил, что глава города умер в своем доме.

О смерти Джатдоева сообщил ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Он написал в Instagram, что глава города безвременно ушел из жизни.

«Достойный человек, отличный управленец, надежный товарищ и соратник, верный друг. Он очень много сделал для краевого центра, его уход — это невосполнимая утрата для города. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким», — отметил он в сообщении.

Андрей Джатдоев родился 3 сентября 1962 года в Ставрополе. Он получил образование в области сельского хозяйства и начал работать микробиологом на Ставропольской биофабрике. Затем стал работать в администрации города, а в 2016-м Джатдоева назначили мэром Ставрополя.