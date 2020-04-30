Скончался глава Ставрополя Андрей Джатдоев

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о смерти главы Ставрополя Андрея Джатдоева.

«Безвременно ушел из жизни глава города Ставрополь Андрей Хасанович Джатдоев», — написал Владимиров на своей странице в Instagram.

По словам губернатора, Джатдоев был достойным человеком, хорошим другом и отличным управленцем. Политик много сделал для краевого центра, а его уход — невосполнимая утрата для города. Глава региона принес соболезнования родным и близким градоначальника.

Андрей Джатдоев родился 3 сентября 1962 года в Ставрополе. Он закончил Ставропольский сельскохозяйственный институт, какое-то время работал микробиологом на Ставропольской биофабрике.

В 1996 году стал директором департамента экономики администрации Ставрополя. Спустя семь лет получил должность руководителя Промышленного района краевого центра, а в 2012 году стал главой администрации города. С 2016-го был мэром Ставрополя.

О причинах смерти Джатдоева ничего не сообщается.