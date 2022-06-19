СМИ раскрыли планы Путина на следующую неделю

На следующей неделе президент РФ Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС и встретится с выпускниками военных вузов. Об этом рассказал журналист канала «Россия 1» Павел Зарубин.

Он раскрыл планы главы государства в рамках авторской программы «Москва. Кремль. Путин»

По словам Зарубина, российский лидер примет участие в саммите БРИКС в формате телемоста. Мероприятие пройдет 23–24 июня.

Также на следующей неделе Путин встретится с выпускниками высших военных учебных заведений. Дату этого мероприятия Зарубин не уточнил. Кроме того, российский президент РФ проведет заседание президиума Государственного совета. Участники встречи планируют обсудить развитие жилищно-коммунального хозяйства в стране.

На этой неделе, 17 июня, Путин выступил с речью на полях ПМЭФ-2022. Его монолог признали самым долгим за последние 10 лет существования форума. Во время Путин затронул текущую ситуацию в мире, а также оценил действенность антироссийских санкций.