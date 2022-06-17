Путин выступил на ПМЭФ с самой длинной речью за 10 лет

Президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с самой длинной речью на форуме за 10 лет. Она продлилась один час и 14 минут, сообщил ТАСС.

Второе по длительности выступление главы государства состоялось в 2012 году, оно заняло 49 минут. На третьем месте — 45-минутная речь на форуме 2021 года.

В среднем выступления Путина на пленарных заседаниях ПМЭФ занимали около 30 минут. Таков хронометраж его речей в 2013, 2015, 2016 и 2019 годах. В 2014-м выступление продолжалось 48 минут, а в 2017 и 2018 — порядка 20 минут.

В 2020 году форум не проводился в связи с пандемией коронавируса и введенными санитарно-эпидемиологическими ограничениями.

На этот раз глава государства в своей речи изложил оценку текущей ситуации в мировой экономике и политике с учетом введенных против России санкций. Путин подробно остановился на актуальных задачах, стоящих перед страной и касающихся обеспечения ее дальнейшего экономического развития, стимулирования внутренней деловой активности, создания условий для ведения бизнеса и укрепления внешних инвестиционных связей.