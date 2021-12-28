Совфед назвал условие результативности встречи России с НАТО

Результативность встречи совета Россия — НАТО будет зависеть от того, станут ли все члены альянса и РФ разговаривать на равных условиях. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Он отметил, что многое определится и за счет того, как будет сформирована повестка дня на переговорах.

В беседе с «Известиями» Косачев добавил, что смысл совета России с НАТО оказался утрачен еще тогда, когда повестку начали явно навязывать Москве со стороны альянса. Предложения российской стороны при этом стали игнорировать на регулярной основе. Теперь же, уверен Косачев, нужно возвращаться с тем принципам, на которых подобные переговоры создавались изначально.

Когда пресс-службе НАТО задали вопрос о том, насколько вероятно принятие предложенных Россией гарантий безопасности в Европе, там отметили лишь то, что 16 декабря альянс принял заявление по ситуации на Украине.

«Любой диалог с Россией должен вестись на основе взаимности, учитывать озабоченность НАТО в связи с действиями России», — заявили в альянсе.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков добавил, что ждать полного принятия российских предложений со стороны НАТО точно не стоит. Запад, по его мнению, не станет категорически отвергать все инициативы. Скорее, он покажет свою готовность к конструктивному диалогу с Москвой. Однако вряд ли весь комплекс предложений окажется принятым.