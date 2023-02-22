Власть 22 февраля 2023, 14:00 СМИ из недружественных стран не получили аккредитацию на послание Путина Федеральному собранию Пресс-секретарь Песков: СМИ из недружественных стран не аккредитовали на послание Путина Пресс-служба Кремля

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Почти всем представителям зарубежных СМИ отказали в аккредитации на послание президента Владимира Путина Федеральному собранию 21 февраля, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, заявки от журналистов были, но им отказали, сообщил телеканал РЕН ТВ.

«Действительно, фактически все, кто присутствовал здесь, в Российской Федерации, зарубежные СМИ обращались за аккредитацией, но мы их не аккредитовали», — рассказал пресс-секретарь главы государства.

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Дмитрий Песков добавил, что в этом году послание проводили в Гостином Дворе. Там больше места, чем в Георгиевском зале, поэтому на мероприятии присутствовало больше людей. Пресс-секретарь Путина уточнил, что состав гостей был обусловлен «новыми реалиями».

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Президент России выступал почти два часа. В конце речи он заявил, что страна приостановит участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений. Законопроект об этом внесли на рассмотрение в Госдуму, и 23 февраля нижняя палата Федерального собрания приняла документ.