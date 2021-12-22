Смертную казнь для педофилов предложили ввести в Госдуме
Депутат Госдумы Хамзаев предложил ввести смертную казнь для педофилов
Депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев предложил ввести смертную казнь для педофилов. Он также отметил, что поддерживает закон, который предлагает пожизненно отправлять в тюрьму ранее судимых педофилов за повторное преступление против детей.
Об этом он рассказал РИА «Новости».
«Поддерживаю закон. В то же время считаю, что такие подонки должны нести еще более жесткую ответственность. Одно точно. Те, кто способны на такое преступление, заслуживают не высшего срока, а высшей меры в виде смертной казни», — сказал он.
При этом Хамзаев подчеркнул, что речь должна идти не только о рецидивистах, но и о педофилах, которые совершили первое преступление — они сразу должны получать «высший срок». Депутат уверен, что планомерно повышать степень наказания будет правильно.
21 декабря во время пленарного заседания Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает пожизненное лишение свободы для ранее судимых педофилов за изнасилование несовершеннолетних.