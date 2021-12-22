Смертную казнь для педофилов предложили ввести в Госдуме

Депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев предложил ввести смертную казнь для педофилов. Он также отметил, что поддерживает закон, который предлагает пожизненно отправлять в тюрьму ранее судимых педофилов за повторное преступление против детей.

Об этом он рассказал РИА «Новости».

«Поддерживаю закон. В то же время считаю, что такие подонки должны нести еще более жесткую ответственность. Одно точно. Те, кто способны на такое преступление, заслуживают не высшего срока, а высшей меры в виде смертной казни», — сказал он.

При этом Хамзаев подчеркнул, что речь должна идти не только о рецидивистах, но и о педофилах, которые совершили первое преступление — они сразу должны получать «высший срок». Депутат уверен, что планомерно повышать степень наказания будет правильно.

21 декабря во время пленарного заседания Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает пожизненное лишение свободы для ранее судимых педофилов за изнасилование несовершеннолетних.