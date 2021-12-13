Законопроект о пожизненном заключении для педофилов одобрили к первому чтению

Законопроект о пожизненном лишении свободы за половые преступления против несовершеннолетних был одобрен к первому чтению в парламенте комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству. Документ предлагает шире назначать наказания для педофилов, передал «Интерфакс».

В частности, пожизненный срок затребовали для любого педофила-рецидивиста, а раньше он мог назначаться только за повторное преступление против ребенка младше 14 лет. Теперь его предлагают назначать, если растлению вновь подвергся несовершеннолетний гражданин. Более того, максимальная мера станет возможна при первом преступлении, если оно сопряжено с совершением другого тяжкого и особо тяжкого преступления.

Авторами законопроекта выступили единороссы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Турчак, а также председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Ранее сообщалось, что химическую кастрацию для педофилов могут сделать принудительной. Такой законопроект Госдума может рассмотреть уже в 2022 году, и суть будет в медикаментозном, а не хирургическом воздействии.