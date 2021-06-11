Служебную тайну в оборонной сфере узаконили в России

В российском законодательстве появилось официальное определение служебной тайны в оборонной сфере. Президент РФ Владимир Путин подписал документ, который опубликовал сайт правовой информации.

Согласно новому закону, служебную тайну в области обороны будут составлять сведения, которые появляются во время работы всех уровней власти и организаций по подготовке оборонных мероприятий, «распространение которых может нанести вред при выполнении указанных мероприятий». В документе прописали, что это информация ограниченного доступа, которую нельзя разглашать.

За нарушение указанных в законе условий будут штрафовать. Наказание составит от 500 до тысячи рублей для простых людей, для должностных лиц — от четырех до пяти тысяч рублей.

Для военных и призванных на военные сборы будет действовать дисциплинарная ответственность в соответствии с уставом ВС России.

Этот закон внесли в Госдуму в апреле этого года. До его принятия распространение служебной информации ограничивало только постановление правительства, которое касалось федеральных органов исполнительной власти и подведомственных им организаций.