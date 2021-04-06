В Госдуму внесен законопроект о служебной тайне в области обороны

Российское правительство внесло в Госдуму законопроект, который вводит в законодательство понятие служебной тайны в области обороны. Если поправки будут приняты, их внесут в федеральный закон «Об обороне». Сейчас распространение служебной информации ограничивает только постановление правительства, которое распространяется только на федеральные органы исполнительной власти и подведомственные им организации.

С документом можно ознакомиться в думской электронной базе данных.

«Предлагается информацию, образующуюся при реализации мероприятий в области обороны, не составляющую государственную тайну и не являющуюся общедоступной, отнести на законодательном уровне к категории конфиденциальной», — говорится в пояснительной записке.

Предлагается к служебной тайне отнести сведения, образующиеся при осуществлении полномочий органами власти РФ, органами власти субъектов РФ, органами местного самоуправления и организациями по организации мероприятий̆ в области обороны, «и распространение которых может нанести вред при выполнении указанных мероприятий».

Эти сведения являются информацией ограниченного доступа и не подлежит разглашению. Определять перечень сведений, относящихся к служебной тайне, доверят руководителям федеральных органов исполнительной власти и федеральных госорганов, в которых предусмотрена военная служба.

За разглашение служебной информации предлагается наказывать в соответствии со статьей об административной ответственности. Речь идет о штрафах для граждан в размере 500-1000 рублей, для должностных лиц 4-5 тысяч рублей.

Военнослужащие будут отвечать в соответствии с действующей дисциплинарной ответственностью.

Внесение поправок в закон «Об обороне» не потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета и не повлияет на достижение целей государственных программ Российской Федерации.

В прошлом году Минобороны России определило информацию, которая является служебной тайной. К ней не относятся сведения о чрезвычайных ситуациях и катастрофах, окружающей среде и о нарушении прав и свобод человека.