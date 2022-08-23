Слова призывавшего к убийству русских посла Украины оценят в СК

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата в рамках возбужденных уголовных дел дать юридическую оценку высказываний полномочного посла Украины в Казахстане Петра Врублевского. Об этом сообщили ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Сети появился ролик, на котором похожий на украинского дипломата мужчина заявил, что Киев старается убить как можно больше русских.

«Следствием будет принят комплекс мер, направленных на установление личностей всех участников видео, а также проверена их причастность к уже совершенным преступлениям в отношении военнослужащих ВС России», — отметили в СК РФ.

Скандальные высказывания Врублевского прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее мнению, так может говорить только посол террористического режима. До этого «нацисты убивали молча» и обвиняли во всем Россию, а теперь не скрывают этнических чисток. Также она назвала украинские власти подделкой.