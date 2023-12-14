Власть 14 декабря 2023, 09:54 Слова экс-депутата о наследстве Жириновского назвали «сказками Венского леса» Депутат Луговой опроверг слова Власова о наследстве Жириновского Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Заявление экс-депутата Госдумы Василия Власова о разделе наследства основателя ЛДПР Владимира Жириновского является выдумкой. Об этом РИА «Новости» сообщил парламентарий Андрей Луговой.

Он сравнил слова Власова со «сказками Венского леса» и рассказал, что тот придумал историю ради привлечения внимания прессы.

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«Мало того что ему это (информация о наследстве — прим. ред.) вряд ли могло быть известно — он просто придумывает историю про то, что он посвящен во все тайны. Лично у меня это вызывает ироничную улыбку», — признался Луговой.

Депутат от фракции ЛДПР также напомнил, что Власова исключили из политической организации по серьезным причинам. По его словам, в партии решения принимают строго по закону.

«Молодой человек понял, что земля уходит из-под ног, и поэтому придумал на излете [карьеры] дешевые новостные поводы», — заключил Луговой.

Ранее бывший депутат Власов рассказал, что Жириновский оставил ЛДПР большую часть своего состояния. Экс-парламентарий заявил, что основатель партии составил завещание, согласно которому родственники получили лишь 20% его средств.