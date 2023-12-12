Общество 12 декабря 2023, 20:49 Стало известно, сколько денег Жириновский оставил партии Экс-депутат Власов: Жириновский оставил партии ЛДПР 70% своего состояния РИА «Новости»

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Основатель ЛДПР Владимир Жириновский оставил партии 70% своего состояния, и лишь 20% — своим детям. Об этом «Московскому комсомольцу» рассказал экс-депутат Госдумы и бывший член фракции Василий Власов.

Власова называли «любимчиком» Жириновского. Он отметил, что помимо партии и детей, 10% наследства лидер партии завещал Институту мировых цивилизаций, который он сам и основал.

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«Чтобы вы понимали, даже в своем завещании Жириновский оставлял 70% средств — партии», — заявил Власов.

Жириновский оставил после себя полностью моторизованную партию, и самую богатую — около двух миллиардов рублей.

Госдума на пленарном заседании 1 ноября лишила мандатов депутатов Вадима Белоусова и Василия Власова. Парламентарии лишились полномочий из-за того, что не появлялись на заседаниях более 30 дней без уважительной причины.