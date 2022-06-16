«Слишком крепкий». В правительстве назвали оптимальный курс рубля

Российский рубль в настоящее время чрезмерно укреплен. Оптимальным курсом для отечественной валюты является 70-80 рублей за доллар. Такое мнение в интервью ТАСС высказал первый вице-премьер правительства России Андрей Белоусов.

«Рубль у нас переукреплен, 55-60 рублей за доллар — это слишком крепкий курс. Тем более на фоне дефляции и высоких процентных ставок. <...> Равновесным, комфортным для нашей промышленности является курс от 70 до 80 рублей за доллар», — сказал Белоусов.

Он также пояснил, что Банк России не таргетирует курс рубля, в связи с чем он «складывается таким, как есть». При этом Белоусов обратил внимание на то, что ЦБ последовательно снижает ключевую ставку, которая уже достигла 9,5%.

«Это свидетельство того, что у нас проблема высокой инфляции, которая действительно стояла, сейчас уступила место проблемам, связанным, прежде всего, с переукрепленным обменным курсом и необходимостью стимулирования производства», — резюмировал первый вице-премьер.

10 июня Центробанк снизил ключевую ставку до 9,5% годовых. Такое решение было принято в связи с тем, что прогнозы по инфляции не оправдались: ее замедление произошло быстрее, чем ожидалось.