Власть 11 января 2024, 12:09 «Следующий за Господом». Путин пошутил о месте Дегтярева в иерархии Президент Путин пошутил о месте Дегтярева в иерархии после Господа РИА «Новости»

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Президент России пошутил о месте губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева «в иерархии», написало РИА «Новости». Поводом стали слова акционера птицефабрики «Комсомольская» Людмилы Кузнецовой о том, как власти помогли ей после вспышки птичьего гриппа на фабрике около года назад. Тогда пришлось уничтожить более 500 тысяч птиц.

Кузнецова отметила, что исправить ситуацию удалось, «наверное, с божьей помощью, с верой губернатора Михаила Владимировича Дегтярева в нас». В декабре 2023 года две птицефабрики региона произвели 25 миллионов штук яиц.

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«Михаил Владимирович, вы обратили внимание, вы следующий за Господом в иерархии», — иронично отозвался Владимир Путин.

Диалог состоялся во время встречи главы государства с предпринимателями Дальневосточного федерального округа в Хабаровске. Перед началом мероприятия Путин ознакомился с презентацией реализации долгосрочных планов социально-экономического развития городов Дальнего Востока.