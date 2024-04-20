Власть 20 апреля 2024, 03:59 Следователям предложили разрешить получать данные о звонках до решения суда Следователи могут получить ускоренный доступ к звонкам и банковским счетам РИА «Новости»

Читать 360tv в

МВД России предложило внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, в частности, разрешить следователям и дознавателям получать данные о звонках до решения суда в течение 10 дней. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.

«Законопроектом предлагается наделить следователя и дознавателя полномочиями по получению по уголовному делу информации о соединениях между абонентами <…> в случаях, не терпящих отлагательства», — говорится в материале.

Реклама

Далее согласно законопроекту следствие обязано уведомить судебные органы в установленном порядке. Информацию о звонках должны предоставить в течение 10 суток.

Документ предполагает ряд других изменений в УПК. Например, следователей могут наделить возможностью приостанавливать денежные переводы, если они используются в преступной деятельности.

Ранее правительство России разрешило использовать для личной защиты сотрудникам прокуратуры и Следственного комитета две модели автомата Калашникова. Дополнения внесли в документ от 29 июня 1999 года