Власть 22 февраля 2024, 23:28 Прокурорам и следователям разрешили использовать автоматы Калашникова Власти России разрешили использовать две модели АК прокурорам и следователям Svetlana Vozmilova / Global Look Press

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Правительство России разрешило использовать для личной защиты сотрудникам прокуратуры и Следственного комитета две модели автомата Калашникова. Постановление опубликовали на официальном портале правовой информации.

«Дополнить пунктами 24 и 25 следующего содержания: „5,45 миллиметров автомат Калашникова АК-12; 7,62 миллиметров автомат Калашникова АК-15“», — сказано в постановлении.

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Дополнения внесли в документ от 29 июня 1999 года. Поправки также коснулись пункта 13, в нем слово «револьвер» заменили на «пистолет».

В декабре 2023 года стало известно, что в зону СВО в январе передадут первую партию современных автоматов Калашникова АК-12. Оружие отработали с заказчиками по тем требованиям, которые появились в ходе спецоперации.