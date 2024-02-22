22 февраля 2024, 23:28
Прокурорам и следователям разрешили использовать автоматы Калашникова
Власти России разрешили использовать две модели АК прокурорам и следователям
Правительство России разрешило использовать для личной защиты сотрудникам прокуратуры и Следственного комитета две модели автомата Калашникова. Постановление опубликовали на официальном портале правовой информации.
«Дополнить пунктами 24 и 25 следующего содержания: „5,45 миллиметров автомат Калашникова АК-12; 7,62 миллиметров автомат Калашникова АК-15“», — сказано в постановлении.
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Дополнения внесли в документ от 29 июня 1999 года. Поправки также коснулись пункта 13, в нем слово «револьвер» заменили на «пистолет».
В декабре 2023 года стало известно, что в зону СВО в январе передадут первую партию современных автоматов Калашникова АК-12. Оружие отработали с заказчиками по тем требованиям, которые появились в ходе спецоперации.
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