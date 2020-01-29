Следком предотвратил 300 терактов и 6,5 тысяч коррупционных преступлений за 2019 год

За прошедший года сотрудники СК РФ направили в суды 6,5 тысяч дело о коррупционных преступлениях. Был возмещен ущерб на сумму два миллиарда рублей и арестовано имущество обвиняемых на три миллиардов рублей. Кроме того, было расследовано 300 актов терроризма и 250 преступлений экстремистского характера.

Об итогах минувшего года глава ведомства Александр Бастрыкин рассказал на расширенном заседании Совета молодых следователей. В нем приняли участие также кадеты Кадетского корпуса СК России имени Александра Невского и студенты Московской академии СК России.

Председатель Следкома сообщил собравшимся, что за последние восемь лет в суды было направлено более 800 тысяч коррупционных уголовных дел, и возмещен ущерб на сумму почти 300 миллиардов рублей.

Молодые следователи и студенты рассказали о своих впечатлениях о первых годах службы и имеющихся проблемах. Александр Бастрыкин признал, что «не все проблемы можно увидеть и решить сверху», и подчеркнул важность общественных организаций и мнения отдельных граждан. Одним из важнейших качеств следователя глава СК РФ назвал умение «слушать, слышать и понимать чужую беду».

Вчерашние студенты предложили почаще привлекать учащихся профильных вузов в качестве общественных помощников следователей. Бастрыкин поручил поработать снижение минимального возрастного порога для поступления в кадетские корпуса СК России. Для начала можно было бы создать экспериментальный класс.

На заседании также обсуждались вопросы правоприменительной практики, вопросы материально-технического обеспечения подразделений комитета и предоставление жилья молодым специалистам.

Перед Новым годом в Санкт-Петербурге были задержаны двое мужчин, которые признались в подготовке терактов, которые они намеревались совершить в людных местах в праздники. Информацию о них российским спецслужбам передали их американские коллеги.