    30 декабря 2019, 11:28

    Двое задержанных сознались в подготовке терактов в Петербурге на Новый год

    Юлия Булыгина

    Двое задержанных россиян по делу о подготовке теракта сознались и дают признательные показания. Они планировали совершить теракт в людном месте в Санкт-Петербурге в новогодние праздники.

    «У задержанных изъяты уликовые материалы, подтверждающие подготовку ими терактов. Они дают признательные показания», — сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

    В отношении задержанных возбуждено уголовное дело об участии в деятельности террористической организации.

    О задержании террористов в ФСБ сообщили в воскресенье, 29 декабря. В российской спецслужбе уточнили, что преступление удалось пресечь благодаря информации от коллег из США. Подозреваемых задержали в ходе спецоперации 27 декабря.

    Президент России Владимир Путин поблагодарил американского лидера Дональда Трампа за информацию, которую передали по линии спецслужб. Лидеры договорились и дальше сотрудничать в сфере борьбы с терроризмом.

    Как ранее сообщил Владимир Путин, с начала года в России предотвратили 33 теракта.