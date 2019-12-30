Двое задержанных сознались в подготовке терактов в Петербурге на Новый год

Двое задержанных россиян по делу о подготовке теракта сознались и дают признательные показания. Они планировали совершить теракт в людном месте в Санкт-Петербурге в новогодние праздники.

«У задержанных изъяты уликовые материалы, подтверждающие подготовку ими терактов. Они дают признательные показания», — сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело об участии в деятельности террористической организации.

О задержании террористов в ФСБ сообщили в воскресенье, 29 декабря. В российской спецслужбе уточнили, что преступление удалось пресечь благодаря информации от коллег из США. Подозреваемых задержали в ходе спецоперации 27 декабря.

Президент России Владимир Путин поблагодарил американского лидера Дональда Трампа за информацию, которую передали по линии спецслужб. Лидеры договорились и дальше сотрудничать в сфере борьбы с терроризмом.

Как ранее сообщил Владимир Путин, с начала года в России предотвратили 33 теракта.