СК возбудит дело против задержавших блогера Федорова в Латвии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц Латвии, принявших заведомо незаконное решение о задержании известного русскоязычного блогера Кирилла Федорова, выступившего в поддержку российской спецоперации. Об этом сообщили в СК РФ.

«Данный случай является грубейшим нарушением основополагающих прав человека и свидетельствует об ограничении свободы слова в Латвийской Республике», — говориться в сообщении СК.

По факту задержания блогера будет возбуждено уголовное дело по статье 299 УК РФ о привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности.

В рамках действующего законодательства российские следователи займутся установлением лиц, причастных к незаконному привлечению блогера к уголовной ответственности, добавляется в сообщении СК.

Ранее суд огласил окончательное решение по делу скандального блогера Эдварда Била. Он будет отбывать год и два месяца в колонии общего режима за ДТП в центре Москвы. Поводом для судебных тяжб стало нарушение ПДД, из-за которого 1 апреля 2021 года произошла авария на Садовом кольце. Одна из потерпевших впала в кому и получила серьезные травмы.