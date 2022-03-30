СК проверит содержание украинских учебников истории на ненависть к России

Российские следователи проанализируют содержание учебников по истории, по которым учились дети на Украине. Их содержание нацеливало подрастающее поколение на ненависть к РФ и русскому языку.

Поручение в рамках расследования уголовных дел о событиях в Донбассе отдал глава СК РФ Александр Бастрыкин, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram. Для этого привлекут профильных экспертов.

Следователям также предстоит с правовой точки зрения оценить тот факт, «что украинские школьные учебники нацеливают детей на ненависть к России и русскому языку».

В СК подчеркнули, что власти Украины вели работу в данном направлении планомерно и целенаправленно.

Украинские учебники, добавили в Минпросвещения РФ, искажают историю и фактически ее фальсифицируют. Россию в них представили врагом, а жителей Донецкой и Луганской народных республик лишили человеческого облика.