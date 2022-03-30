СК проверит содержание украинских учебников истории на ненависть к России
Глава СК РФ Бастрыкин поручил проверить содержание украинских учебников истории
Российские следователи проанализируют содержание учебников по истории, по которым учились дети на Украине. Их содержание нацеливало подрастающее поколение на ненависть к РФ и русскому языку.
Поручение в рамках расследования уголовных дел о событиях в Донбассе отдал глава СК РФ Александр Бастрыкин, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram. Для этого привлекут профильных экспертов.
Следователям также предстоит с правовой точки зрения оценить тот факт, «что украинские школьные учебники нацеливают детей на ненависть к России и русскому языку».
В СК подчеркнули, что власти Украины вели работу в данном направлении планомерно и целенаправленно.
Украинские учебники, добавили в Минпросвещения РФ, искажают историю и фактически ее фальсифицируют. Россию в них представили врагом, а жителей Донецкой и Луганской народных республик лишили человеческого облика.