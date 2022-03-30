Учебники украинских школьников сравнили с методичками террористов

Украинские школьники испытывают неприкрытую ненависть к жителям Донбасса и России, которой научились из учебной литературы. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением на пресс-конференции партии «Единая Россия» и Минпросвещения выступил заместитель главы комитета Госдумы по делам СНГ Артем Туров.

Он подчеркнул, что в украинских учебниках Россия представлена в образе врага, а жители Донецкой и Луганской народных республик лишены человеческого облика.

«Там не просто формируется ненависть по отношению к жителям ЛНР и ДНР, они там называются „террористы“ и „нелюди“ и формируется общий образ врага по отношению к России», — заявил Туров.

Депутат отметил, что содержание украинских школьных учебников можно сравнить с методичками диверсантов и террористов. В текстах пособий присутствуют настоящие экстремистские материалы.

Министр просвещения России Сергей Кравцов отметил, что в учебниках по истории для украинских школ дается полностью искаженная информация о событиях прошлого. Он сослался на выводы специалистов, которые изучили более 300 учебных пособий. Министр подчеркнул, что главная цель искажения исторических фактов заключается в том, чтобы сформировать у молодого поколения ненависть к России.