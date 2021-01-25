Меньше 20 тысяч новых заболевших COVID-19 выявили в России. Это минимум с 3 ноября

С весны в России коронавирусом заразились 3 738 690 человек, выписались из больниц — 3 150 763, умерли — 69 918. За это время медики сделали 99,7 миллиона ПЦР-тестов, из них в Московской области провели уже 5 595 518 лабораторных исследований. Об этом сообщили в подмосковном управлении Роспотребнадзора.

По количеству зараженных на первом месте стоит Москва, где за сутки новый вирус нашли у 2 382 москвичей — это на 22,4% меньше, чем вчера. Победили болезнь — 5 274, умерли — 61 человек — почти на 18% меньше, по сравнению с воскресеньем.

Следом идет Санкт-Петербург. За минувшие 24 часа коронавирус выявили у 2 116 человек — на 27,8% меньше, чем вчерашние показатели. Выписались из больниц — 899 горожан, а умерли — 59 — меньше на 3,3%.

Замыкает тройку лидеров Московская область, где коронавирусом за сутки заразились 1 163 жителей — прирост составил 2,6%. Выздоровели за этот период — 1 118 пациентов, умерли — 21 — на 43,2% меньше, чем 24 января.

В Чукотском автономной округе за сутки коронавирус ни у кого не выявили. И в Ненецком автономной округе новый вирус нашли всего у трех человек.