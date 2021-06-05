Силуанов оценил заявление Moody’s, подтвердившего стабильный прогноз России

Международное рейтинговое агентство Moody’s подтвердило суверенный рейтинг России на инвестиционном уровне «Ваа3» со стабильным прогнозом. Глава российского Минфина Антон Силуанов заметил, что это говорит об успешном преодолении последствий пандемии.

Агентство выпустило пресс-релиз с подтверждением долгосрочного рейтинга эмитента и рейтинга приоритетного необеспеченного долга правительства России на уровне «Ваа3». Прогноз остается стабильным.

Заявление Moody’s Силуанов назвал свидетельством того, что экономика РФ успешно преодолела последствия коронавирусного кризиса. Мнение министра привело РИА «Новости».

«Как вы знаете, два других агентства „тройки“ подтвердили текущие „инвестиционные“ рейтинги России ранее в этом году», — заметил глава ведомства.

Министр уточнил, что с начала прошлого года всего несколько государств «Большой двадцатки» смогли избежать понижения кредитных рейтингов и ухудшения прогнозов по ним. Россия вошла в их число.

Выступая на ПМЭФ, президент России Владимир Путин заявил о том, что глобальная экономика возвращается к нормальной жизни. Он добавил, что российская экономика и рынок труда уже приближаются к докризисному уровню.