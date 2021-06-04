Экономика возвращается к нормальной жизни. Выступление Путина на ПМЭФ

Президент РФ Владимир Путин выступил на Петербургском международного экономическом форуме. Главы государства заявил о том, что глобальная экономика возвращается к нормальной жизни и коснулся некоторых аспектов социально-экономического развития страны. «360» выбрал самые важные тезисы выступления президента России.

Помощь молодежи и безработным

Владимир Путин сказал, что российская экономика и рынок труда уже приближаются к докризисному уровню. Несмотря на то, что в этот период в России увеличилась безработица и снизились доходы, катастрофы не произошло.

По словам президента, это случилось благодаря своевременным оперативным мерам. А российская экономика и рынок труда уже приближаются к докризисному уровню. Глава страны также поручил усилить программы содействия занятости в тех регионах, где безработица сохраняется на высоком уровне, и запустить программу поддержки молодежи.

«В масштабах всей страны поручаю уже в ближайшее время запустить постоянно действующую программу поддержки молодежной занятости, включая меры содействия молодежному предпринимательству», — сказал президент.

Бизнесу помогут

Путин заявил, что крупнейшие банки страны должны подключиться к системе быстрых платежей уже к 1 июля. Президент заметил, что пока этот механизм не используется так активно, как можно было бы это делать. Он напомнил, что до 1 сентября к системе быстрых платежей должны подключиться все системно значимые банки страны.

В 2021 году будут запущены новые механизмы поддержки малого и среднего бизнеса в кредитовании: зонтичное предоставление поручительств. Корпорация малого и среднего предпринимательства будет выдавать поручительства по кредитам в банках-партнерах. Новый механизм поддержки позволит таким предприятиям привлечь 600 миллиардов рублей до 2024 года.

«Добавлю, что мы уже договорились освободить от налоговой декларации тех предпринимателей, которые применяют упрощенную систему налогообложения и используют контрольно-кассовую технику», — сказал он.

Президент поручил правительству обратить особое внимание на то, чтобы закупки для государственных нужд осуществлялись преимущественно у российских производителей. Делать это нужно с соблюдением всех норм внутренней конкуренции.

Источник фото: пресс-служба Кремля

«Северный поток» завершен

В ходе своего выступления Путин заявил, что строительство первой нитки газопровода «Северный поток — 2» завершено. Осталось лишь приподнять трубы с немецкой и российской стороны и сварить их. Также на этой неделе закончилось строительство линейной части газопровода до компрессорной станции «Славянская», которая является отправной точкой газопровода.

По словам президента, проект экономически высокоэффективен, полностью соответствует самым строгим экологическим стандартам и техническим требованиям. Путин также сообщил о готовности и в дальнейшем реализовывать подобные высокотехнологичные проекты.

Он выразил уверенность, что логика взаимной пользы и взаимной выгоды неизбежно будет брать верх над разного рода искусственными барьерами текущей политической конъюнктуры. Как сообщил сайт «Фотнтанка.ру», во время выступления Владимира Путина стоимость акций «Газпрома» существенно поднялась.

Вакцинация для иностранцев

Президент поручил правительству, регионам и бизнесу совместно проработать вопрос о запуске платной вакцинации иностранцев. По словам Путина, Россия в полном объеме обеспечивает собственные потребности в этом вопросе и уже есть возможность делать прививки иностранным гражданам, приехавшим в Россию.

«В этой связи прошу правительство до конца месяца проанализировать все аспекты этого вопроса, чтобы с учетом требований по безопасности, разумеется, санитарному контролю организовать для иностранных граждан условия для платной вакцинации в нашей стране», — сказал президент.

Путин отметил, что российская фармацевтическая промышленность готова наращивать выпуск вакцин. На сегодняшний день первый отечественный препарат от коронавируса «Спутник V» зарегистрировали уже 66 стран. Вакцина подтвердила свою безопасность и эффективность - ни одного летального исхода после прививки не зафиксировано.

При этом президент призвал жителей России сделать прививку от коронавируса. Путин напомнил, что для россиян вакцинации является бесплатной, комфортной и добровольной. А опасность эпидемии не уйдет, пока широкий доступ к прививкам не будет обеспечен на всех континентах.

Источник фото: пресс-служба Кремля

Ипотека продолжается

Президент предложил продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2022 года. По словам главы государства, эта программа стала одной из ключевых антикризисных мер по поддержке населения и экономики России. Благодаря ей в жилищное строительство было привлечено более двух триллионов рублей, а ипотечные кредиты смогли получить свыше 500 тысяч российских семей.

«Программа носила антикризисный, а значит, временный характер. Вместе с тем, резко обрывать ее, сворачивать, конечно, нельзя. Мы должны учитывать то, какую важную роль играет льготная ипотека в нынешних условиях для решения жилищных проблем граждан и для развития строительной отрасли», — сказал Путин.

Программа семейной ипотеки будет расширена на все семьи, где растут дети, родившиеся после 1 января 2018 года, даже если в семье всего один ребенок. Ставка ипотеки для них составит 6%. Президент подчеркнул, что купить жилье можно будет на первичном рынке или рефинансировать ранее взятый ипотечный кредит.

Учитывать мелочи

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев сказал «360», что заявления президента можно расценивать как знак того, что отечественная экономика выходит из кризиса. Но, с другой стороны, предложенные главой государства меры могут быть и механизмом для того, чтобы закончить кризис.

«Ипотека — это очень сильный инструмент ускорения экономики. Это не только способ повысить уровень жизни. Но тут другая проблема: под ипотеку нужны строительные мощности. Вот когда ввели льготную ипотеку, из-за отсутствия строительных мощностей спрос резко превысил предложения», — напомнил Журавлев.

Это привело к повышению цены. По словам эксперта, желание помочь людям привело к обратному эффекту. Журавлев, отметил, что президент не обязан об этих мелочах говорить, он стратегический лидер. Но те люди, которые потом будут реализовывать его идеи, должны это все учитывать.

Источник фото: пресс-служба Кремля

Меньше и больше контроля

В том, что для многих неглобальных проблем понадобилось вмешательство президента, эксперт видит вину чиновников и бюрократии. По словам Журавлева, не только мелкий, но даже средний бизнесмен не способен контролировать факт выполнения контрольных требований.

«Сокращение контроля выгодно не только для бизнеса, но и для государства. Контроль — это всегда затраты. Нужно содержать контролеров, систему контроля, различные документы печатать, организовывать электронные базы, словом — куча требований. А если этого не делать, то не будет таких затрат», — пояснил эксперт.

Призыв президента закупки для государственных нужд преимущественно у российских производителей эксперт связал с продолжением политики импортозамещения. Он отметил, что государство не должно отдавать деньги за рубеж. Журавлев добавил, что это очень правильная идея, но она должна совмещаться с жестким контролем над закупками со стороны Счетной палаты.