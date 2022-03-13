Силуанов сообщил о попытках Запада ограничить доступ РФ к ее резервам в юанях

Запад пытается давить на Китай, чтобы ограничить для России доступ к ее резервам в юанях, а также взаимную торговлю с КНР. Об этом сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью «России 1».

«Мы знаем, что у нас часть золотовалютных резервов находится в китайской валюте — в юанях. И мы видим, какое давление оказывается со стороны западных стран на Китай с тем, чтобы ограничить взаимную торговлю с Китаем. Безусловно, оказывается давление на то, чтобы ограничить доступ к тем резервам, которые размещены у нас в юанях», — рассказал Силуанов.

По мнению министра, сотрудничество с Китаем удастся сохранить и преумножить «в условиях, когда западные рынки закрываются». Ранее Китай также назвали надежным партнером в МИД.

Антон Силуанов подчеркнул, что в бюджете России достаточно ресурсов, чтобы обеспечить производство жизненно необходимых товаров и расчетов. По его словам, Центральный банк будет предоставлять необходимую ликвидность финансовой системе. Российские банки оказались в непростой ситуации из-за санкций, но запасы капитала позволяют работать даже тем кредитным организациям, которые подпали под ограничения.