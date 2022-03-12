МИД назвал Китай надежным партнером России

Россия довольна диалогом с Китаем, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире Первого канала. Рябков назвал страну надежным партнером РФ.

«Россия вполне удовлетворена тем, как развивается сейчас диалог с КНР. Это ближайший сосед и надежный партнер», — сообщил заместитель главы российского МИД.

Ранее в Китае заявили, что продолжат поддерживать Россию и Украину в проведении переговоров для скорейшего прекращения огня. По словам премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна, власти Китая «глубоко обеспокоены» ситуацией на Украине и стремятся к мирному урегулированию конфликта с учетом интересов всех заинтересованных сторон.

Политолог Владимир Соломонов уверен, что Россия в условиях санкций будет развивать сотрудничество с Китаем. Он считает, что Китай не пугают западные санкции. А руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков убежден, что Китай «никогда не был искренним партнером» и сейчас поддерживает Россию в ее внешнеполитических инициативах, чтобы «не дать возможности американцам и их союзникам окружить себя».