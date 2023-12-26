26 декабря 2023, 14:39
Силуанов рассказал о закупленных для Минфина автомобилях
Силуанов: сотрудники Минфина первыми пересядут на автомобили Lada Aura
Сотрудники министерства финансов первыми из представителей всех ведомств получат российские автомобили Lada Aura. Об этом эфире телеканала «Россия 24» заявил глава Минфина Антон Силуанов.
Он признался, что связался с АвтоВАЗом и заказал пять машин для ведомства. По его словам, автомобили Lada Aura поступят в распоряжение Минфина в начале 2024 года.
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«И я уверен, что сотрудники министерства первыми из всех министерств будут передвигаться на автомобилях отечественного производства», — подчеркнул Силуанов.
Министр рассказал, что уже протестировал новый российский автомобиль. Он назвал Lada Aura машиной бизнес-класса, которая не уступает по комфорту зарубежным моделям.
Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко предложила чиновникам постепенно перейти на отечественные автомобили. Она добавила, что госслужащие должны это сделать без лишней «показушности» и «кампанейщины». Глава СФ не озвучила марки машин, которые закупят для верхней палаты парламента, и отметила, что этот вопрос решит Управление делами президента России.
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