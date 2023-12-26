Власть 26 декабря 2023, 14:39 Силуанов рассказал о закупленных для Минфина автомобилях Силуанов: сотрудники Минфина первыми пересядут на автомобили Lada Aura РИА «Новости»

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Сотрудники министерства финансов первыми из представителей всех ведомств получат российские автомобили Lada Aura. Об этом эфире телеканала «Россия 24» заявил глава Минфина Антон Силуанов.

Он признался, что связался с АвтоВАЗом и заказал пять машин для ведомства. По его словам, автомобили Lada Aura поступят в распоряжение Минфина в начале 2024 года.

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«И я уверен, что сотрудники министерства первыми из всех министерств будут передвигаться на автомобилях отечественного производства», — подчеркнул Силуанов.

Министр рассказал, что уже протестировал новый российский автомобиль. Он назвал Lada Aura машиной бизнес-класса, которая не уступает по комфорту зарубежным моделям.

Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко предложила чиновникам постепенно перейти на отечественные автомобили. Она добавила, что госслужащие должны это сделать без лишней «показушности» и «кампанейщины». Глава СФ не озвучила марки машин, которые закупят для верхней палаты парламента, и отметила, что этот вопрос решит Управление делами президента России.